الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني، أمس، 2- صفر في المباراة النهائية.

ونشره سموه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لفريق الهلال بعد تتويجه باللقب القاري معلقاً قائلاً: "مبروك أبطال آسيا".

وكان "الزعيم" حقق، أمس، لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد على استاد سايتاما في طوكيو، بعدما كان قد فاز الهلال في لقاء الذهاب بالرياض بهدف دون رد، ليتأهل الأزرق إلى كأس العالم للأندية، إذ يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة بطل دوري أبطال إفريقيا، الترجي التونسي في 14 ديسمبر المقبل.