شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، نادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني، أمس، 2- صفر في المباراة النهائية.
ونشره سموه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لفريق الهلال بعد تتويجه باللقب القاري معلقاً قائلاً: "مبروك أبطال آسيا".
وكان "الزعيم" حقق، أمس، لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد على استاد سايتاما في طوكيو، بعدما كان قد فاز الهلال في لقاء الذهاب بالرياض بهدف دون رد، ليتأهل الأزرق إلى كأس العالم للأندية، إذ يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة بطل دوري أبطال إفريقيا، الترجي التونسي في 14 ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الهلال السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.