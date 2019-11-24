شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بـ«إنبى» فى صراع القمة والقاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن الانقضاض على صدارة الدورى العام، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا، أمام نظيره إنبى، وذلك عندما يلتقيان الليلة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة، لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر أن تنطلق عند السابعة والنصف مساء.

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى بجدول الترتيب، برصيد 10 نقط من 4 مباريات، خلف بيراميدز المتصدر، فيما يحل إنبى فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، بعد لعبه 5 مباريات.

وتوقفت البطولة منذ يوم 22 أكتوبر بسبب خوض منتخب مصر الأولمبى منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتى حقق المنتخب الوطنى لقبها بعد تغلبه على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

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من جانبه، عقد الصربى ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، لتحفيزهم قبل المباراة الهامة، التى تعد نقطة انطلاق نحو الظهور بشكل جيد لتحقيق بطولة الدورى العام، حيث أكد ميتشو أهمية التركيز فى لقاء إنبى بالدورى، وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبى فى دور المجموعات الإفريقى للاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز، وأكد ميتشو فى الوقت نفسه أن نادى الزمالك دائما هدفه الحصول على الألقاب لإسعاد جماهيره.

كما أكد الجهاز الطبى للفريق، للمدير الفنى، جاهزية الثنائى شيكابالا ومحمد عبدالغنى لاعبى الفريق الأبيض لمواجهة إنبى، وذلك عقب انتهاء الثنائى من البرنامج الطبى والبدنى لهما، ومشاركتهما فى التدريبات بشكل طبيعى، واجتيازهما آخر اختبار طبى.

كان محمد عبدالغنى قد تعرض لإصابة فى فقرات الظهر، بينما عانى شيكابالا من إصابة فى العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبى للفريق الأبيض على طمأنة ميتشو بأن الثنائى سيكون جاهزا للتواجد مع الفريق الأبيض فى المباراة بشكل كامل، ومشاركتهما بشكل أساسى من عدمه ترجع للمدير الفنى. كما أدى الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، ويخضع الثنائى لتدريبات خاصة فى إطار تنفيذ برنامج تأهيلى لتجهيزهما بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة، وكذلك مباراة مازيمبى الصعبة.

كما حرص ميتشو على توجيه تعليمات خاصة لمحمود حمدى الونش، مدافع الفريق، خلال المران أمس، والحديث معه عن بعض المواقف الدفاعية، وطلب ميتشو من الونش، ضرورة التركيز طوال الوقت، وعدم الاندفاع والتهور حتى لا يترتب على ذلك حدوث مشاكل للفريق.

وعلى الجانب الآخر، يسعى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، لتحقيق نتيجة إيجابية، تنتشل الفريق من قاع الجدول، وذلك فى إطار خطة إنقاذ الفريق البترولى، ورفض حلمى طولان دخول الفريق فى معسكر مبكر قبل مواجهة الزمالك، واكتفى بمعسكر مغلق لمدة 24 ساعة فقط قبل المباراة، وتحدث طولان مع لاعبيه عن أنه على الرغم من أهمية المباراة ونقاطها، وأنها أمام خصم كبير وهو الزمالك، إلا أنها مباراة بـ3 نقاط مثلها مثل أى مباراة فى الدورى العام، وأنه يسعى فقط لتحقيق النقاط لتحسين موقف الفريق.