بهدفٍ نظيف.. الوحدة يحطم طموحات النصر في صدارة الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، من تحقيق الفوز على نظيره النصر، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفٍ نظيف.

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بدأت المباراة بمحاولات الفريقين إحراز الهدف الأول، مع ضغط طفيف من لاعبي النصر ومحاولة صناعة هجمات مرتدة من لاعبي الوحدة. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب أنسيلمو دي مورايس الهدف الأول للوحدة بتسديدة داخل منطقة جزاء النصر تسكن شباك الحارس براد جونز.

وبذلك انتهت المباراة بفوز وحداوي بهدفٍ دون مقابل ليرتفع رصيد الوحدة إلى 18 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 20 نقطة في المركز الثاني.