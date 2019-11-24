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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد يعود إلى نغمة الانتصارات بثنائية في شباك الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
بدأ الشوط الأول بداية هادئة نسبيًا، وكانت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة 10 عن طريق روجيرو كوتينيو لاعب الاتفاق، حيثُ أطلق تسديدة قوية تصدى لها فواز القرني لتخرج إلى ركلة ركنية.
ودخل العميد أجواء اللقاء واستحوذ على الكرة تمامًا ولكنه لم ينجح في اختراق الدفاعات الاتفاقية، وازدادت هجماته شراسة في آخر دقائق الشوط الأول وتصدى رايس مبولحي لكرة خطيرة من رومارينيو، لينتهي الشوط الأول (0-0).
وفي الشوط الثاني كانت أفضلية البدايات من حق العميد، وكانت أفضل بداية فقد افتتح التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق عبد الإله المالكي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
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🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتحاد الأول سجله عبدالإله المالكي في الدقيقة 51
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/3LmUxRF8le
الدوري السعودي للمحترفين✔@SPL
| فيديو هدف #الاتحاد الأول سجله عبدالإله المالكي في الدقيقة 51#الاتفاق_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتحاد الأول سجله عبدالإله المالكي في الدقيقة 51
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/3LmUxRF8le
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🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتحاد الأول سجله عبدالإله المالكي في الدقيقة 51
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/3LmUxRF8le
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وبعد استقباله الهدف الأول امتلك الفريق الاتفاقي زمام المباراة، وكشّر عن أنيابه وبعد مرور 10 دقائق فقط، استطاع تعديل النتيجة من هجمة منظمة انتهت بأقدام مدافع العميد زياد الصحفي الذي أسكنها شباك مرماه، لتصبح النتيجة (1-1).
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🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتفاق الأول سجله زياد الصحفي (خطأ في مرماه) في الدقيقة 62
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/DczlghRyKd
الدوري السعودي للمحترفين✔@SPL
| فيديو هدف #الاتفاق الأول سجله زياد الصحفي (خطأ في مرماه) في الدقيقة 62#الاتفاق_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتفاق الأول سجله زياد الصحفي (خطأ في مرماه) في الدقيقة 62
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/DczlghRyKd
واستمر الاتفاق مستحوذًا على زمام المباراة حتى نقطة التحول في الدقيقة 73، حيثُ تحصل سليمان دوكارا على البطاقة الصفراء الثانية ليتلقى الحمراء ويلعب فارس الدهناء منقوص العدد.
ولم تمر دقائق قليلة، وكان العميد محرزًا الهدف الثاني عن طريق سيدريك بامبيري بالخطأ في مرماه بعد عرضية حمدان الشمراني في الدقيقة 76.
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🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتحاد الثاني سجله سيدريك يامبيري (خطأ في مرماه) في الدقيقة 77
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/js4VHZjaH2
الدوري السعودي للمحترفين✔@SPL
| فيديو هدف #الاتحاد الثاني سجله سيدريك يامبيري (خطأ في مرماه) في الدقيقة 77#الاتفاق_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2019
هدف #الاتحاد الثاني سجله سيدريك يامبيري (خطأ في مرماه) في الدقيقة 77
#الاتفاق_الاتحاد #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/js4VHZjaH2
وحاول الاتفاق تعديل النتيجة وهاجم بكامل خطوطه، ولكن الحظ لم يحالفه بالإضافة إلى النقص العددي الذي أهلكه لتنتهي المباراة بفوز العميد 2-1.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة محتلًا المركز الـ12، بينما يتجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط محتلًا المركز الـ13
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