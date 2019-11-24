جوائز البطولة باللون الأزرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض الكأس والميداليات الذهبية: الهلال

جائزة البطل: الهلال (4 ملايين دولار)

جائزة الوصيف: أوراوا (2 مليون دولار)

جائزة هداف البطولة: مهاجم الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز برصيد 11 هدفا

جائزة أفضل لاعب في البطولة: مهاجم الهلال الفرنسي بافيتمبي جوميز

جائزة أفضل لاعب في النهائي: لاعب الهلال الإيطالي سبيتسان جوفينكو



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