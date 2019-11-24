رئيس هيئة الرياضة يهنئ القيادة بلقب الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تتويج فريق نادي الهلال بلقب دوري أبطال كأس آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد سايتاما باليابان.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح بهذه المناسبة "يسعد الوطن بتحقيق إنجاز كبير على مستوى قارة آسيا حققه ممثل الوطن نادي الهلال، كواحدة من ثمرات الدعم والاهتمام غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادة وطننا الغالي".

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وأضاف "يسعدني أن أهنئ مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبيه وجمهوره وجميع الرياضيين في وطننا بهذه المناسبة التي تؤكد على واقع الكرة السعودية وحضورها وتقديم نفسها بما يليق بها وبمكانتها وتاريخها".

وأعرب في ختام تصريحه عن تقديره لجميع الجهود التي بذلت من أجل حضور مشرف لرياضة وطننا وبالصورة المناسبة لما يجده شباب ورياضيو وطننا من رعاية وتحفيز يقودها بحمد الله وتوفيقه لمنصات التتويج وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت عبر موقعها الرسمي أمس أن رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة الهلال فور وصولها اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مبينة أن الهيئة بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية.