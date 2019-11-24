الهلال للعالمية بإنهاء تمرد الكأس الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أنصفت القارة الصفراء زعيمها الهلال بعد حرمان وصل إلى 19 عاما، وزفته أمس عريسا لآسيا بتتويجه بطلا لدوري الأبطال وانتزاع الكأس من أوراوا الياباني بالفوز عليه في إياب النهائي الذي جرى على ملعب سايتاما 2002 بنتيجة 2-0 بعد نجاحه في الفوز ذهابا أيضا بنتيجة 1-0 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

واحتفل الهلال باللقب في الملعب وسط دموع فرح أكثر من 3 آلاف مشجع سعودي ساندوه في اليابان، ودموع حزن 60 ألف مشجع ياباني تسابقوا لمؤازرة فريقهم في الملعب.

وسجل هدفي الفوز سالم الدوسري (74) والفرنسي بافيتيمبي جوميو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

إلى العالمية

وأحرز الهلال لقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال آسيا بعد لقبي عام 1992 و2000، كما ثأر من أوراوا الذي أسقطه في نهائي 2017.

وضمن الهلال تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة أبطال القارات وهم: فلامينجو البرازيلي، وليفربول الإنجليزي، والترجي التونسي، ومونتيري المكسيكي، وهينجين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.

انضباطية من البداية

بدأ الهلال المباراة بنفس الأسماء التي دفع بها في لقاء الذهاب، ما زاد حالة الاستقرار الفنية، كما ظهر الهلال مسيطرا على تسيير الشوط الأول بتركيزه الذهني العالي والانضباطية الميدانية في إغلاق منافذ الوصول لملعبه تفاديا لاهتزاز شباكه. وتهيأت للزعيم فرص جيدة أمام المرمى من صناعة المتألق اندريه كاريلو وجوفينكو وسالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز، قابلها حارس أوراوا بحصوة كبيرة.

في المقابل، كان لقلب الدفاع علي البليهي حضوره في منع مرمى فريقه من هجمة يابانية بعد أن شتت الكرة بصورة سريعة كأخطر الهجمات الحقيقية لأوراوا.

مواصلة الحضور

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في الشوط الثاني واصل الهلال حضوره بإصرار لاعبيه على افتكاك الكرة سريعا من أقدام لاعبي أوراوا ورفع درجة الضغط عليهم في ملعبهم، لينتج عن ذك أخطاء كثيرة لأوراوا قابلها الهلال برفع مستوى التنظيم الميداني، الأمر الذي سهل وصوله إلى المرمى كثيرا.

وأجلت رعونة ياسر الشهراني الفرح الهلالي عندما سدد خارج المرمى بشكل مبالغ فيه ودون تركيز.

وعبر سبيستان جوفينكو عن أفضلية الهلال بالمجهود الفردي الذي قام به بعد افتكاك الكرة من لاعب ياباني وإرسالها خلف المدافعين إلى جوميز، ورغم الاستقبال الجيد من الأخير للكرة بعد أن هيأها على صدره وبات مواجها للمرمى، إلا أن تسديدته اصطدمت بالحارس.

إعلان الفرح

حتى الدقيقة 70 لم يجر مدرب الهلال رازفان لوشيسكو أي تبديلات، فيما وزع أوراوا تبديلاته الأولى في ثنايا هذا الشوط عله يكسر الحظر الهلالي على مناطقه الدفاعية.

وحملت الدقيقة 73 البشرى لجماهير الهلال عندما سجل سالم الدوسري هدفا ترجم به هجمة مميزة بدأها كارليو، ومن ثم سلمان الفرج قبل أن يمرر جوفينكو كرة الهدف.

تبديل اضطراري

أجرى الهلال تبديلا اضطراريا بخروج المصاب محمد البريك ودخول عبدالله الحافظ (80) ليغير لوشيسكو تركيبيته الدفاعية بتحول الشهراني للجانب الأيمن والبليهي للأيسر والحافظ في العمق الدفاعي بجوار الكوري هيون.

ولم يستكن الهلال لهدف السالم، حيث بحث عن هدف آخر من زوايا مختلفة إلا أن محاولاته لم تنجح لبراعة حارس أواروا.

وشهدت الدقيقة 87 دخول محمد كنو بديلا لجوفينكو لتقوية الجوانب الدفاعية. ووسط محاولات أواروا لتعديل النتيجة، خطف الفرنسي جوميز هدفا ثانيا للهلال (93) من صناعة كارليو.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع دفع رازفان بالقائد محمد الشلهوب بديلا عن عبدالله عطيف.