59 بطولة للزعيم بشهادة 6 دول و10 مدن سعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية 2019 أمس، يكون الهلال رفع رصيده إلى 59 بطولة شهدتها 10 مدن سعودية و7 دول.

بطولات في ملاعب خارجية

- بطولتا كأس السوبر السعودي عامي 2015 و2018 بملعب لوفتس رود في إنجلترا

- كأس السوبر الآسيوي عام 1997 على ملعب بوهانج ستيل يارد بكوريا الجنوبية

- كأس الأندية الخليجية الأبطال عام 1998 على استاد مجمع السلطان قابوس في عمان

- كأس النخبة العربية عام 2001 باستاد مدينة الأسد في سوريا

- كأس الأندية الآسيوية الأبطال 1991 وكأس الكؤوس الآسيوية 2002 بقطر

- كأس دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان

بطولات في ملاعب محلية

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- كأس ولي العهد 2011 بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة

- كأس الأمير فيصل بن فهد 1993 على ملعب نادي الاتفاق في الدمام

- كأس الأمير فيصل بن فهد عامي 1986 و1989 باستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر

- الدوري أعوام 1990، 1996، 2002، وكأس السوبر السعودي المصري 2001، وكأس الملك 1989، وكأس ولي العهد عامي 1995 و2000 على استاد الأمير عبدالله الفيصل

- كأس ولي العهد 1965 على ملعب الصبان

- كأس الملك عامي 2015 و2017 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)

- كأس الملك عامي 1962 و1965 على ملعب الصايغ

- كأس الدوري السعودي للمحترفين 2017 على ملعب جامعة الملك سعود

- كأس المؤسس 2000، كأس الأندية العربية للأبطال 1994 و1995، كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2000، كأس السوبر الآسيوي 2000، كأس الكؤوس الآسيوية 1996، كأس الكؤوس العربية 2000، الدوري السعودي أعوام 1988، 1998، 2005، 2008، 2010، 2017، وكأس ولي العهد أعوام 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2016، وكأس الأمير فيصل بن فهد عام 1999، باستاد الملك فهد الدولي

- كأس الأندية الخليجية الأبطال 1986، الدوري السعودي 1977، 1979، 1985، 1986، 2011، وكأس الملك 1980، 1982، 1984، وكأس الأمير فيصل بن فهد 1996 و2005 باستاد الأمير فيصل بن فهد