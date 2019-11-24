فيفا للهلال: أهلا بكم ملوك آسيا بمونديال الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتتويج الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا بفوزه في إياب النهائي أمس على أوراوا الياباني 2-0 بملعب سايتاما، بعد أن كسب مباراة الذهاب أيضا على ملعبه في الرياض 1-0.

وأثنى فيفا على أداء الهلال وتفوقه على الفريق الياباني في ملعبه بين جماهيره، مرحبا بالهلال في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر، وكتب "مرحبا بكم ملوك آسيا بجدارة في مونديال الأندية".

مدرب الهلال: دعونا نحتفل

من جانبه قال المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو عقب تتويج فريقه بطلا لآسيا أمس "أمر رائع أن نتواجد في كأس العالم للأندية التي يجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية لأننا سنواجه فرقا قوية، لكن الآن نريد أن نستمتع باحتفالات تستمر عددا من الأيام، قبل أن نبدأ من جديد التفكير في كرة القدم".

وعن تحقيق البطولة، قال في المؤتمر الصحفي "اللقب احتاج إلى عمل كبير من اللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرا من أجل تحقيقه، وأشكر اللاعبين على عطائهم وتقبلهم الضغط الكبير عليهم في الأيام الماضية".

وتابع "هذا الإنجاز تحقق بفضل عمل جماعي كبير، وبفضل وقوف كل السعودية خلفنا، كما أشكر جماهيرنا التي ساندتنا هنا في اليابان وهناك في الرياض".

وتابع "كنا واثقين من تحقيق الفوز رغم احترامنا الكبير لأوراوا ومعرفتنا بخطورته في ملعبه، لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة".

فهد بن نافل: أكدنا زعامتنا

رفع رئيس الهلال فهد بن نافل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمهما المستمر للرياضة السعودية، مؤكدا أن تتويج الهلال باللقب أحد ثمار هذا الدعم والاهتمام.

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كما قدم رئيس الهلال شكره لعضو الشرف الأمير الوليد بن طلال، وقال إنه ساهم في تحقيق الهلال بطولة آسيا من خلال دعمه الدائم والمتواصل على مدى عقود من الزمن، ودعمه شخصيا.

وأضاف "أتقدم بالشكر أيضا إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على ما تجده الأندية الرياضية كافة من اهتمام، وتهيئة كافة السبل لرفع راية المملكة عاليا في جميع المحافل".

وأضاف "عبدالرحمن بن سعيد أسس الهلال ليكون بطلا.. وتناوب على رئاسته 19 رئيسا ساهموا بأن يستمر كبير آسيا.. فالشكر والفضل لهم على ما قدموا ليكون الهلال هو الزعيم في الأنشطة كافة، وبفضل من الله عزز الهلال زعامته لآسيا بلقب سابع، ألف مبروك لجماهيرنا الوفية في كل مكان تحقيق البطولة رقم 59".

سالم الدوسري: اللقب هدية لجماهيرنا

قال لاعب الوسط وصاحب الهدف الأول أمس، سالم الدوسري، إنه يصعب عليه وصف شعوره بعد تتويج فريقه بطلا لآسيا، واكتفى بقول "ما حدث أقل شيء يمكن تقديمه لجماهير الهلال".

وكتب الدوسري في تويتر "الحمد لله، شعوري لا يوصف، ولن أنسى فضل جمهور الهلال علي شخصيا وعلى اللاعبين ووقفتهم ودعمهم لنا في الحلوة والمرة. الهدف والكأس هو أقل شيء نقدمه لكم".

باهبري: حققنا أحلامنا

هنأ هتان باهبري جميع الهلاليين والسعوديين بمناسبة تحقيق اللقب الآسيوي،وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر "ألف ألف ألف مبروك للأمة الهلالية.. بصبر وعزم وإرادة الرجال تتحقق الأحلام".

وواصل "شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني الكبير. شكرا لقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها على دعمها للرياضة والرياضيين. شكرا لهيئة الرياضة التي سهلت لنا الصعاب. شكرا لإدارة النادي وأعضاء الشرف والأجهزة الفنية والطبية والإدارية التي ضحت من أجل الهلال".

وأضاف "شكرا مدربنا العظيم صانع الإنجازات. شكرا لزملائي اللاعبين على كل شيء جميل قدمناه من أجل الهلال.. شكرا عائلتي وأصدقائي. شكرا ابني سلطان وأهدي لك هذا الذهب. شكرا لمواليد الخير والسعادة الجوهرة وسعود، وأخيرا مليون شكرا لكم يا زعماء".