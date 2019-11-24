شكرا لقرائتكم غيابات بالجمة فى قائمة الزمالك استعدادا لمباراة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من: محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع Advertisements محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم. وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كلا من طارق حامد وأوباما وعبد الله جمعة بجانب الحارس محمد صبحى ومحمد عبد السلام لأسباب مختلفة بجانب غياب فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى للإيقاف.

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