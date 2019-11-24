شكرا لقرائتكم الاتحاد يتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز على المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد الاتحاد السكندري لدور الثمانية بالبطولة العربية بمجموع لقائي الذهاب والإياب، بعدما كان قد فاز ذهاباً بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت قبل أن يُعيد فوزه اياباً ويؤكد صعوده للدور التالي.
جاء المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياته وأهدر لاعبو الاتحاد السكندري أكثر من فرصة كادت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة، الا أن خالد قمر نجح في استثمار فرصة منهم حسمت المواجهة لصالح زعيم الثغر، في الوقت الذي جاء أداء المحرق البحريني ضعيفاً على المستوى الهجومي فيما قدم دفاع الفريق مباراة جيدة باستثناء بعض الهفوات والتي استغل الاتحاد السكندري احداها وحسم المباراة لصالحه.
وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1
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