الاتحاد يتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز على المحرق البحرينى...

جدة - عمرو شويل فاز فريق الإتحاد السكندري على مضيفه المحرق البحريني بهدف نظيف أحرزه خالد قمر في الدقيقة 73 ، بالمواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الشيخ على بن محمد أل خليفة، والتي جاءت ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

وصعد الاتحاد السكندري لدور الثمانية بالبطولة العربية بمجموع لقائي الذهاب والإياب، بعدما كان قد فاز ذهاباً بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت قبل أن يُعيد فوزه اياباً ويؤكد صعوده للدور التالي.

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جاء المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياته وأهدر لاعبو الاتحاد السكندري أكثر من فرصة كادت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة، الا أن خالد قمر نجح في استثمار فرصة منهم حسمت المواجهة لصالح زعيم الثغر، في الوقت الذي جاء أداء المحرق البحريني ضعيفاً على المستوى الهجومي فيما قدم دفاع الفريق مباراة جيدة باستثناء بعض الهفوات والتي استغل الاتحاد السكندري احداها وحسم المباراة لصالحه.

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1