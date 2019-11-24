شكرا لقرائتكم بند مُثير يُعيد بيكهام لصفوف الأهلي الموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي وادي دجلة إشادة الجميع بعد تألقه الواضح مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا للشباب التي استضافتها مصر في الفترة من 8 الى 22 نوفمبر الجاري، وكان له دور واضح في فوز الفراعنة باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وعلم "الخليج 365" أن بيكهام دخل اهتمامات الأهلي من جديد خاصة وأنه واحد من ناشئي النادي قبل أن ينتقل لوادي دجلة، في الوقت الذي يحق للأهلي وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادته بـ5 ملايين جنيه حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي ناد آخر الدخول في صفقة شرائه إلا فى حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 10 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، في ظل انتقاله لدجلة في صفقة شراء محمد محمود في الشتاء الماضي.