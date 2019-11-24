شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه بالإمارات استعدادا لمواجهة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المران بدأ بعمليات الاحماء الخفيف قبل أن يقوم اللاعبون بالجرى حول الملعب ، ثم قام الجهاز الفنى بتقسيمهم لعدة مجموعات من أجل اقامة تدريبات التمرير من لمسة واحدة تحت الضغط.

كما شمل المران على تدريبات لسرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بأكثر من طريقة وبأسرع وقت ممكن.

وشهد المران المستشار محمد الكلية رئيس البعثة رافقه محمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات فضلا عن محمد وهبة مدرب الفريق سابقا وعدد من الحضور الجماهيرى الذى حرص على مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق إيجابية.

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واختتم المران بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين ، سعيا نيل ثقة الجهاز الفنى من أجل المشاركة بصفة أساسية وقام الجهاز الفنى بمنحهم عدة تعليمات من شأنها تصحيح الأخطاء الفنية

أدى لاعبو الإسماعيلي عمليات الاستشفاء في حمام السباحة عقب خوض المران مساء اليوم ضمن برنامج الاعداد حسب رغبة الجهاز الفني ، من أجل فك العضلات وإزالة أثار الاجهاد على اللاعبين واستعادة كامل جاهزيتهم للقاء الذى سيحتضنه ملعب هزاع بن زايد بحضور جماهيرى .