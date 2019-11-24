شكرا لقرائتكم المقاولون يفوز على المتحدة 2-1 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون علي نظيره المتحدة، 2 / 1 في المباراة الودية،التي جمعتهما اليوم بملعب الذئاب في إطار الإستعداد لمباراة الجونة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

أحرز إبراهيم عادل ومحمد عصام ، هدفي المقاولون في اللقاء، وحرص الجهاز الفني للمقاولون بالدفع بأكثر من لاعب للإطمئنان علي جاهزيتهم للمواجهات المقبلة في الدوري.

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كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق فوزا غاليا على أسوان، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أحرز ثنائية المقاولون العرب في اللقاء، محمود سيد في الدقيقة 8، ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.