شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد يتوج ببطولة تشانل للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز كريم عبد الجواد على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء صعب امتد ل 90 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-1, 10-12, 11-6 .
بذلك يكون عبد الجواد قد حسم ثاني ألقابه في الموسم الجاري، حيث كان البطل المصري قد توج مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش التي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بعد التغلب في المباراة النهائية على المصنف الأول عالميا علي فرج.
يذكر أن بطولة تشانل فاز هي سادس بطولات الموسم الجاري بعد بطولتي الصين وسان فرانسيسكوا واللتان توج بهما محمد الشوربجي، وأمريكا المفتوحة التي حصد لقبها علي فرج المصنف الأول عالمياً، وبطولة مصر الدولية والتي توج بها كريم عبد الجواد، وأخيراً بطولة العالم التي توج بها طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً للمرة الأولى في تاريخه.
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