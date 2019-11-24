شكرا لقرائتكم شيكابالا يبحث عن رقم مميز فى مواجهة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود محمود عبد الرازق شيكابالا فريقه الزمالك في مواجهة نادي إنبي غدا الاثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود شيكابالا لقيادة الفريق الأبيض بعد غياب دام 53 يوما منذ لقاء مصر المقاصة في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز والتي أقيمت يوم 3 أكتوبر على ملعب السلام وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث تعرض الفهد الأسمر للإصابة وخرج في الدقيقة 65 ولم يستكمل اللقاء.

ويبحث شيكابالا التسجيل في شباك إنبي ليفض الاشتباك مع الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي و محمود كهربا الهدافين التاريخين لمباريات الزمالك وإنبي برصيد 3 أهداف، حيث سجل الأباتشي 3 أهدف في شباك الفريق البترولي وجميع تلك الأهداف في الدور الأول من مسابقة الدوري، بداية من لقاء موسم 2007-2008 الذي أقيم يوم 13 سبتمبر وفاز الزمالك بهدف نظيف، ثم هدف آخر من ركلة حرة مباشرة في لقاء الجولة الأولى موسم 2009-2010 وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الأولى في اللقاء الذي أقيم يوم 7 أغسطس 2009، ثم آخر الأهداف ومسك الختام بتسجيل هدف في لقاء موسم 2015-2016 يوم 9 يناير 2016، يومها أهدى شيكابالا الهدف للراحل حمادة إمام أسطورة الفريق والذي وافيته المانية في صباح هذا اليوم، حيث في حالة تسجيل قائد الزمالك هدف غدا سيصبح الهداف التاريخي برصيد 4 أهداف.

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الجدير بالذكر أن آخر أهداف شيكابالا بقميص الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز كان في شباك أسوان ضمن منافسات موسم 2016-2017 وفاز الزمالك بهدف دون رد.