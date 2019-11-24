المصرى يكرم كريم العراقى بعد التتويج بأمم افريقيا...

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جدة - عمرو شويل أقام مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية احتفالية كبرى لكريم العراقى ظهير أيمن الفريق والحائز مع المنتخب الاوليمبى على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . كان كريم العراقى قد نجح فى إحراز الهدف الأول للمنتخب الأوليمبى فى نهائى البطولة أمام كوت ديفوار فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف فى لقاء امتد للوقت الإضافى . Advertisements وقد حضر الجهاز الفنى للمصري بالكامل بقيادة إيهاب جلال واللاعبون وقاموا بالإحتفال باللاعب بعدما أحضر مجلس إدارة النادى تورتة خاصة للاعب .

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