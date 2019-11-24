شكرا لقرائتكم شوقى غريب يتغزل فى إمكانيات أحمد ياسر ريان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثني شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على أداء أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار للجونة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى توج بلقبها الفراعنة.

قال غريب لـ "الخليج 365" أحمد ريان كان أكثر اللاعبين إخلاصاً فى التدريبات ولم يشكو من تواجده على دكة البدلاء ، راعي ربنا فى تدريباته وعمله فتم مكافأته بلقطتين أعتبرهما هم الأبرز فى البطولة وهو إحرازف هدف الفوز فى مرمى غانا ، واللقطة الثانية بعد صناعته لهدف الفوز على كوت ديفوار الذى أحرزه رمضان صبحي وتوجنا من خلاله باللقب فى الدقيقة 118.

Advertisements

أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الجيل الحالي يضم كوكبة مميزة من النجوم وأتمني لهم التألق مع أنديتهم والمشاركة بصفة أساسية وهم قادرين على ذلك.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لاوليمبياد طوكيو 2020 فى شهر يوليو المقبل.