شكرا لقرائتكم شوقى غريب يتغزل فى إمكانيات أحمد ياسر ريان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال غريب لـ "الخليج 365" أحمد ريان كان أكثر اللاعبين إخلاصاً فى التدريبات ولم يشكو من تواجده على دكة البدلاء ، راعي ربنا فى تدريباته وعمله فتم مكافأته بلقطتين أعتبرهما هم الأبرز فى البطولة وهو إحرازف هدف الفوز فى مرمى غانا ، واللقطة الثانية بعد صناعته لهدف الفوز على كوت ديفوار الذى أحرزه رمضان صبحي وتوجنا من خلاله باللقب فى الدقيقة 118.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لاوليمبياد طوكيو 2020 فى شهر يوليو المقبل.
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