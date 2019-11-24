شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد و المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياته وأهدر لاعبو الإتحاد السكندري أكثر من فرصة كانت كفيلة بقتل المباراة وخاصة وأن زعيم الثغر أنهى مباراة الذهاب لصالحه بهدفين نظيفين، في الوقت الذي لم ينجح فريق المحرق في تشكيل أي خطورة على دفاعات الاتحاد السكندري طوال أحداث الشوط، في الوقت الذي ظهر دفاعه بشكب جيد.

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1