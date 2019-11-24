شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف سبب غياب أوباما وطارق حامد وجمعة عن قائمة مباراة إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الأبيض للقاء إنبى جاء بسبب الإصابة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو استبعادهم حفاظا عليهم.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:



محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

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محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كلا من طارق حامد وأوباما وعبد الله جمعة بجانب الحارس محمد صبحى ومحمد عبد السلام لأسباب مختلفة بجانب غياب فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى للإيقاف.