شكرا لقرائتكم الوحدة يضرب النصر بهدف أنسيلمو ويحرمه الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الوحدة مسلسل انتصارات ضيفه النصر بعدما انتصر عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي شن هجوماً مبكراً على مرمى الوحدة وكاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يفتتح التسجيل بعذ تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة، إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي جوليانو أن يسجل هدف السبق، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الوحدة على هجوم النصر وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الأسترالي غودوين، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالله الزوري ليسدد الكرة قوية إلا أن الحارس براند جونز أبعدها بصعوبة.

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واستعاد النصر سيطرته وسنحت له فرصة محققة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للوحدة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه في العشر دقائق الأولى وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى عرضية مميزة من زميله فهد الجميعه ليحولها بطريقة مقصية، إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 60 تمكن البرازيلي أنسيلمو لاعب الوحدة من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله فواز الصقور بقدمه استقرت في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

وكثف النصر محاولاته إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الحارس الجزائري مصطفى زغبة، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 1-صفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، في حين بقي النصر على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة أمام العدالة.