شكرا لقرائتكم أتلتيك بلباو يهزم أوساسونا ويصعد للخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق أتلتيك بلباو لمراكز المقدمة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على مضيفه أوساسونا يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل خيتافي 1 - 1 مع مضيفه إسبانيول.

وارتفع صيد بلباو، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، إلى 23 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ أكثر من شهر، عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وبادر إينياكي ويليامز بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل لويس إيزيكل أفيلا لأوساسونا في الدقيقة 76. ولم تدم فرحة أصحاب الأرض بالتعادل طويلا، بعدما أحرز كينان كودرو، هدف الفوز الثمين لبلباو في الدقيقة 79.

وفرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء خيتافي مع مضيفه إسبانيول في وقت سابق. وتقدم خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة، وتعادل وو لي لإسبانيول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع خيتافي رصيده بعد هذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.