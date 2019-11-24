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بارما يفرط بالفوز ويتعادل مع بولونيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق بارما في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بولونيا 2 - 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 17 وتعادل رودريغو بالاسيو لبولونيا في الدقيقة 40 ثم سجل سيموني ياكوبوني الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 71، قبل أن يسجل بليريم جيمايلي هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، كما رفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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