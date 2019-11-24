فوز ثان تواليا يبعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر









اسماء السيد - ابتعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والثالث فقط هذا الموسم، وجاء على حساب الجريح الآخر هرتا برلين بنتيجة كاسحة 4-صفر الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد أن غابت الانتصارات عنه منذ 14 أيلول/سبتمبر حين حقق فوزه الأول على حساب إينتراخت فرانكفورت 2-1، حصد أوغسبورغ ست نقاط في المرحلتين الأخيرتين رفع بهما رصيده الى 13 وصعد الى المركز الثاني عشر على حساب ضيفه هرتا برلين بالذات، وبفارق نقطتين أمام الأخير الذي تلقى هزيمته السابعة.

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وأفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر ممثل العاصمة الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد حارسه النروجي رونه يارستين، من أجل تحقيق فوزه الأول على ضيفه منذ 28 أيلول/سبتمبر 2014 بفضل أهداف فيليب ماكس (17) والفنزويلي سيرخيو كوردوفا (26) وأندريه هاهن (52) وفلوريان نيدرليخنر (79).

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء هوفنهايم الثامن وماينتس السادس عشر.

ملخص مباراة أوغسبورغ وهرتا برلين: