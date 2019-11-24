بوردو يهزم موناكو ويصعد إلى المركز الثالث مؤقتا

اسماء السيد - صعد بوردو إلى المركز الثالث موقتا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه موناكو 2-1 ضمن منافسات المرحلة 14 الاحد.
وارخى الوافد الجديد إلى نادي الامارة المهاجم الجزائري إسلام سليماني بظله على اللقاء، بداية بعد تسجيله هدف السبق لفريقه في الدقيقة 15 من الشوط الاول، قبل أن يطرد في الثاني في الدقيقة 67 بعدما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء لنيله الانذار الثاني بسبب لمسه بشكل متعمد للكرة داخل منطقة فريقه، وتسببه بركلة جزاء ترجمها نيكولا دو بريفيل إلى هدف الفوز والنقاط الثلاث (69).
وافتتح سليماني التسجيل بعدما سيطر على كرة رأسية من وسام بن يدر وسددها بيمناه إلى يسار الحارس بنوا كوستيل (15)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم في الـ "ليغ 1".
ونجح صاحب الارض في فرض التعادل على ضيفه بفضل رأسية من مدافعه البرازيلي بابلو على يمين الحارس بنجامين لوكونت (29)، قبل أن يضيف دو بريفيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة الجزاء التي تسبب بها سليماني (69).
وصعد بوردو الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم للمركز الثالث الموقت برصيد 22 نقطة بانتظار لقاءي سانت اتيان مع مونبلييه وتولوز مع مرسيليا في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد موناكو عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر موقتا.
ملخص مباراة بوردو وموناكو:
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