لاتسيو يحصّن مركزه الثالث بفوز قاتل على ساسوولو









اسماء السيد - حصن فريق لاتسيو مركزه الثالث في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه القاتل على مضيفه ساسوولو 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

وسجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الأوّل ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان صاحب الوصافة، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليخطف هدف الفوز بفضل الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي رفع رصيد فريقه إلى 27 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز روما على ضيفه بريشيا بثلاثية نظيفة، استهلها الإنكليزي كريس سمولينغ المعار من مانشستر يونايتد (49)، وأضاف جانلوكا مانشيني الهدف الثاني بعد ثماني دقائق، قبل أن يحرز البوسني ادين دزيكو الهدف الثالث (67).

ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة، وأصبح رابعاً مؤقتا بانتظار مباراة كالياري مع مضيفه ليتشي في وقت لاحق، ويقي بريشيا أخيراً بسبع نقاط.

وأوقف بولونيا سلسلة الخسارات التي تعرض لها في المباريات الثلاث الماضية، بتعادله 2-2 في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعته مع ضيفه بارما.

تقدم الضيوف بهدف للسويدي ديان كولوسفيسكي (17)، ليعادل الضيف قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر الأرجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو.

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واستعاد بارما الأفضلية مرة أخرى بتقدمه 2-1، بهدف لسيموني لاكوبوني (71)، لكن المقدوني الشمالي دليريم دزيمايلي خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 ومعه نقطة التعادل لفريقه.

ورفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر ومازال قريباً من منطقة الهبوط، في حين أصبح في رصيد بارما 18 نقطة في المركز التاسع.

وفاز فيرونا على ضيفه فيورنتينا بهدف سجله سامويل دي كارمين (66).

ورفع فيرونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وبقي فيورنتينا عند 16 نقطة في المركز العاشر.

ملخص لاتسيو وساسوولو:

ملخص مباراة روما وبريشيا:

ملخص مباراة فيرونا وفيورنتينا:

ملخص مباراة بولونيا وبارما: