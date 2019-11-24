قائمة الزمالك.. ظهور وجه جديد.. واستبعاد حامد وأوباما أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبي التي تقام غدًا، الإثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

قائمة الزمالك تشهد تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في خط الوسط الهجومي، بالإضافة إلى الوجه الجديد حسين فيصل الذي يتواجد بين مهاجمي الفريق.

واستبعد ميتشو كلًا من طارق حامد لاعب الوسط لإراحته في ظل إصابته بالإجهاد، ويوسف إبراهيم "أوباما" بسبب إصابته بكدمة في عضلة السمانة.

ويغيب التونسي فرجاني ساسي عن قائمة الزمالك بداعي الإيقاف بعدما حصل على بطاقة حمراء خلال المواجهة الماضية أمام المقاولون العرب.

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وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمي: محمد ابو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن - احمد سيد "زيزو" - امام عاشور - محمد أوناجم -محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر.

خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل.