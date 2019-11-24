بالصور.. الأهلي يتجه إلى الجونة استعدادًا لاستئناف الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
توجه فريق الأهلي إلى الجونة، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الفريق الساحلي ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.
ويستعد الأهلي لاستنئاف مسابقة الدوري بعد توقف البطولة نظرًا لإقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو في مصر مؤخرًا.
وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أعلن القائمة التي تستعد لمواجهة الجونة غدًا الإثنين (لمعرفة القائمة.. اضغط هنا).
ويتواجد الأهلي في المركز الرابع بتسع نقاط بعدما خاض الفريق الأحمر ثلاث مباريات حيث حقق الفوز على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأخيرًا أسوان.
جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه عقب مباراة الجونة فريق النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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