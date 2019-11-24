رسميًا.. كاف يعلن المواعيد الجديدة لدوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتي تشهد تغيير في خارطة الطريق بداية من الجولة الرابعة لدور المجموعات. يشارك ناديا الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب المصري وبيراميدز في الكونفدرالية. وسبق أن كشف يلا كورة الجمعة الماضية عن إجراء تعديلات في مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية حتى النهائي بسبب تحديد شهر إبريل موعدًا لأمم إفريقيا للمحليين. (طالع التفاصيل) Advertisements وألغى الاتحاد الإفريقي فترة الراحة في منتصف دور المجموعات التي كانت محددة بعد الجولة الثالثة، وقرر الإنتهاء من تلك المرحلة بالكامل في 2 فبراير. وأتت التعديلات كما يلي:

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