الإصابات تضرب مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق مازيمبي في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق سانت ليبولو بهدفين لكل جانب في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الكونغولي.

وتعد هذه المباراة هيّ الأخيرة لبطل الكونغو قبل مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وشهدت المباراة إصابة ثنائي مازيمبي حيث خرج هداف الفريق جاكسون موليكا في الدقيقة 66، كما تعرض اللاعب كينسنجالا للإصابة على مستوى الركبة في الدقيقة 69 مما خرج من الملعب.

بهذا التعادل ظل مازيمبي في الصدارة بـ26 نقطة بفارق نقطتين عن فيتا كلوب إلا أن بطل الكونغو يمتلك أربع مباريات مؤجلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.