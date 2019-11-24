على حساب بطل البحرين.. الاتحاد يضمن مقعدًا في ربع نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدد فريق الاتحاد السكندري فوزه على المحرق البحريني بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن إياب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".

فريق الاتحاد السكندري استطاع في لقاء الذهاب أن يفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالاسكندرية ليصبح مجموع المباراتين (3-0).

واستطاع خالد قمر أن يسجل هدف الفوز للاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليحجز بطل مصر بطاقة العبور لدور الثمانية.

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وكان الاتحاد السكندري تأهل من دور الـ32 عقب الفوز على العربي الكويتي (1-0) في الكويت، و(2-0) في مصر.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الثمانية من عمر البطولة في وقت لاحق عقب نهاية منافسات دور الـ16.

جدير بالذكر أن الفريق العربي الثاني في البطولة وهو الإسماعيلي سيواجه الجزيرة الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل في الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في الإسماعيلية انتهت بفوز "الدراويش" (2-0).