قبل مواجهة الأهلي.. النجم يتعثر في مهمة جاريدو الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعثر فريق النجم الساحلي في مشواره بالدوري التونسي بالتعادل أمام اتحاد بن قردان بهدف لكل فريق في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع التاسع.

وتعد هذه المباراة هيّ الأولى للإسباني خوان كارلوس جاريدو والذي تولى المهمة الفنية لفريق النجم الساحلي مؤخرًا.

الفنزويلي داروين ميندوزا استطاع أن يسجل هدف فريق النجم في الدقيقة السادسة من بداية المباراة إلا أن صبري العماري سجل هدف التعادل لاتحاد بن قردان في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة حصول الجزائري كريم لعريبي مهاجم فريق النجم على بطاقة حمراء في الدقيقة 49 بسبب حصوله على إنذارين.

Advertisements

بهذا التعادل أصبح النجم في المركز السادس برصيد 14 نقطة إلا أن فريق "جوهرة الساحل" يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الترجي ونجم المتلوي.

في المقابل، قفز اتحاد بن قردان للمركز الرابع برصيد 16 نقطة بعدما خاض تسع مباريات بالدوري.

ومن المقرر أن يستضيف النجم مساء الجمعة المقبل على ملعب "رادس" منافسه الأهلي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.