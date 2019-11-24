إسماعيلي 99 يتغلب علي المصري ببطولة الجمهورية

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 99 علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، علي ملعب الأخير في الأسبوع الرابع عشر من بطولة دوري الجمهورية. الرابع عشر من بطولة دوري الجمهورية. أحرز هدفي الإسماعيلي اللاعب مروان شوقي وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة. الفريق إلى 31 نقطة. ويقود الفريق فنيا، عادل أبو جريشة مشرف عام، إسلام كاظم و غريب فتحي مدربين ، أحمد عبده مدرب حراس مرمى ، باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي.

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