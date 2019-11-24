الإسماعيلي يواصل استعداته لمواجهة الجزيرة الإماراتي

واصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى ثانى تدريباتهم بالإمارات استعدادًا للقاء صاحب الأرض الجزيرة والمقرر لها أن تقام عصر يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الـــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية".

بدأ المران بعمليات الاحماء الخفيف قبل أن يقوم اللاعبون بالجرى

حول الملعب ، ثم قام الجهاز الفنى بتقسيمهم لعدة مجموعات من أجل اقامة تدريبات التمرير من لمسة واحدة تحت الضغط.

كما شمل المران على تدريبات لسرعة نقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية بأكثر من طريقة وبأسرع وقت ممكن.

وشهد المران المستشار محمد الكلية رئيس البعثة رافقه محمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات فضلا عن محمد وهبة مدرب الفريق سابقا وعدد من الحضور الجماهيرى الذى حرص على مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق إيجابية.

واختتم المران بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين ، سعيا نيل ثقة الجهاز الفنى من أجل المشاركة بصفة أساسية وقام الجهاز الفنى بمنحهم عدة تعليمات من شأنها تصحيح الأخطاء الفنية .