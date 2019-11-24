عبدالرحمن مجدي ينتظم مران الإسماعيلي في الإمارات

انتظم عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى بمران الجماعية عقب خوضه تدريبات استشفائية بالمران أمس السبت بالامارات. يأتى ذلك ، بعد مشاركة اللاعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى الذى توج مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام، وسجل مجدي خلاص مشاركته مع منتخب الفراعنة هدفين في شباك جنوب أفريقيا بنصف نهائي البطولة. تحت 23 عام، وسجل مجدي خلاص مشاركته مع منتخب الفراعنة هدفين في شباك جنوب أفريقيا بنصف نهائي البطولة. ويستعد الدراويش لمواجهة نظيرة الجزيرة الاماراتى بعد غدٍ الثلاثاء والمقرر لها ان تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، فى اياب دور ال١٦ من بطولة كأس العرب "البطولة العربية". بعد غدٍ الثلاثاء والمقرر لها ان تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، فى اياب دور ال١٦ من بطولة كأس العرب "البطولة العربية". وكان أنهى الدراويش مباراة الذهاب بالفوز علي الجزيرة بالإسماعيلية بهدفين نظيفين من توقيع مهاجم الفريق الناميبي بنسون شيلونجو.

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