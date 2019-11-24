سمير حلبية : سعداء بانجاز كريم العراقي مع المنتخب الأوليمبي

أقام مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حفل تكريم لكريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي ولاعب المنتخب الوطني الأوليمبي وذلك بعد تألقه في صفوف المنتخب ومساهمته الكبيرة مع زملاءه في فوزه ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لنهائيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وخلال الحفل الذي حضره مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية واللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي والكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي

واللاعبين يتقدمهم عمرو موسى قائد الفريق.

أكد الأستاذ سمير حلبية عن سعادته الكبيرة هو ومجلس ادارة النادي المصري وكذلك جماهير النادي العظيمة بالانجاز الذي حققه المنتخب الأوليمبي بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتأهل لأوليمبياد طوكيو ، مضيفاً أن سعادته تكمن في الأداء القوي والروح القتالية التي خاض بها اللاعبون البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها ، معرباً كذلك عن سعادته

الغامرة بالمستوى الطيب والمتميز الذي ظهر به اللاعب كريم العراقي على مدار البطولة والذي رشحه ليكون أحد أهم نجومها طبقاً لما أكده خبراء الكرة في القارة السمراء.وأشار الأستاذ سمير حلبية أن هدف كريم العراقي الأول في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار جاء ليتوج مجهودات العراقي الكبيرة خلال مشوار البطولة ، مضيفًا أن تكريم العراقي ما هو الا تكريم لكل من بذل الجهد والعرق في سبيل اسعاد الجماهير العظيمة ، مختتماً حديثه أن كريم العراقي قدم القدوة والمثل لكل ناشئي المصري الذين سعدوا كثيرًا بانجازه الرائع ولما لا وهو أحد ثمار قطاع الناشئين بالنادي المصري.