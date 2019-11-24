تغلب روما علي نظيره بريشيا بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب أوليمبيكو ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو". سجل أهداف اللقاء كريس سمولينج Advertisements في الدقيقة 49 وعزز التقدم جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 57 لروما واختتم إيدين دجيكو الدقيقة 66. في الدقيقة 49 وعزز التقدم جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 57 لروما واختتم إيدين دجيكو الدقيقة 66. وبهذه النتيجة يرتفع رصيده روما إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، وتجمّد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز 20 الأخير. في المركز الرابع مؤقتا، وتجمّد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز 20 الأخير. ومن المقرر أن يلعب روما في الجولة المقبلة أمام هيلاس فيرونا يوم الأحد المقبل وكان الفريق تعرض إلي الخسارة في الجولة الماضية أمام بارما بهدفين دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما يكتسح بريشيا بثلاثية في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.