روما يكتسح بريشيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

تغلب روما علي نظيره بريشيا بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب أوليمبيكو ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".
سجل أهداف اللقاء كريس سمولينج
وبهذه النتيجة يرتفع رصيده روما إلى 25 نقطةفي المركز الرابع مؤقتا، وتجمّد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز 20 الأخير.
ومن المقرر أن يلعب روما في الجولة المقبلة أمام هيلاس فيرونا يوم الأحد المقبل وكان الفريق تعرض إلي الخسارة في الجولة الماضية أمام بارما بهدفين دون رد.
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