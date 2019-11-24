اتحاد جدة يفوز على الاتفاق فى الدورى السعودى

حقق فريق إتحاد جدة فوزا علي نظيره فريق الاتفاق بنتيجة ٢-١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الامير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح أهداف اتحاد جدة عبد الإله المالكي في الدقيقة ٥١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

ليتعادل الاتفاق عن طريق زياد الصحفى لاعب اتحاد جدة بهدف فى مرماه فى الدقيقة ٦٢ من الشوط الثاني من

المباراة.في الدقيقة ٧٧ أحرز سيدرك يامبيري لاعب الاتفاق بالخطأ فى مرماه معلنا عن هدف اتحاد جدة الثانى.بهذة النتيجة يحتل نادى اتحاد جدة المركز الثانى عشر برصيد ١٢ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة