حقق فريق إتحاد جدة فوزا علي نظيره فريق الاتفاق بنتيجة ٢-١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الامير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح أهداف اتحاد جدة عبد الإله المالكي في الدقيقة ٥١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.
ليتعادل الاتفاق عن طريق زياد الصحفى لاعب اتحاد جدة بهدف فى مرماه فى الدقيقة ٦٢ من الشوط الثاني من
في الدقيقة ٧٧ أحرز سيدرك يامبيري لاعب الاتفاق بالخطأ فى مرماه معلنا عن هدف اتحاد جدة الثانى.
بهذة النتيجة يحتل نادى اتحاد جدة المركز الثانى عشر برصيد ١٢ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يفوز على الاتفاق فى الدورى السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.