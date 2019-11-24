التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني

حسم التعادل السلبي مواجهة الاتحاد السكندري ومضيفه المحرق البحريني، دون أهداف في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب استاد المحرق ضمن اياب مباريات دور الـ16 لكأس محمد السادس الاندية العربية.

وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من رزاق سيسيه من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بخط دفاع المحرق البحريني.

وعاد الاتحاد يشكل خطورة من جديد في الدقيقة السابعه عن طريق ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الاتحاد شتتها دفاع

المحرق بنجاح بعد ارتباك واضح,

وفي الدقيقة الثانية عشر شهدت الفرصة الاول لفريق المحرق عن طريق عرضية من الطرف الأيمن على رأٍس أجوستو مهاجم المحرق البحريني أنقذها عماد السيد ببراعة.

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وفي الدقيقة 22 شهدت مراوغة على يسار منطقة الجزاء من سيسيه، ثم مرر إلى أحمد رفعت الذي راوغ قلب الدفاع وسدد بالقدم اليسرى تصدى لها

حارس المرمى، ارتدت إلى خالد قمر سددها لكن ارتطمت بمدافع المحرق البحريني.

واهدر الاتحاد السكندري فرصة التقدم تمريرة رائعة من أوكوي لاعب الاتحاد السكندري إلى خالد قمر الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من جامب السيد محمد جعفر حارس مرمى المحرق البحريني.

وفي الدقيقة 36 تسديدة قوية من السيد سالم من ركلة حرة من الطرف الأيمن أنقذها السيد محمد جعفر حارس المحرق ببراعة.

كما شهد الشوط الاول حصول لاعب الاتحاد السكندري بطاقة صفراء على محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري بعد تدخل قوي على ايفرتون لاعب المحرق البحريني.