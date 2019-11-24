زمالك 99 يهزم الاتحاد بهدف في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بالنادي مواليد ٩٩ علي فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الاتحاد بالإسكتدرية، بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين. جمع الفريقين علي ملعب الاتحاد بالإسكتدرية، بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين. أحرز هدف الزمالك يوسف علي.

ويقود الفريق عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن، وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي، وسعيد الطيار إداريا للفريق.

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