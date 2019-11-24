نيران صديقة تنصر نمور الاتحاد خارج قواعده على الاتفاق

فاز اليوم اتحاد جدة خارج ملعبه على نظيره الإتفاق بنتيجة 2-1، فى احدى مبارايات اليوم القوية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020.

فى المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، اليوم الأحد 24-11-2019، فى تمام الساعة 16:29 بتوقيت مصر، الساعة 17:29 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش.

افتتح أهداف المباراة نادي الاتحاد مع انطلاق أحداث الشوط الثاني فى الدقيقة 51، عن طريق الاعب الدولي السعودي عبدالله المالكي، بهدف من صناعة الارجنتيني إميليانو غابرييل فيشيو، وفى الدقيقة 62 ومن نيران صديقة تعادل الاتفاق بأقدام مدافع الاتحاد ولاعب المنتخب السعودي زياد الصحفي، ثم تأتي النيران الصديقة مرة آخري فى الدقيقة 71، ولكن هذه المرة فى شباك الاتفاق بأقدام مدافع الفريق سيديريك يامبيري بالخطأ فى مرماه.

وبالفوز اليوم يتقدم اتحاد جدة فى ترتيب جدول الدوري السعودي الى المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الفيحاء.

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بينما يتراجع نادي الاتفاق بخسارته اليوم الى المركز الـ13، بنفس رصيد النقاط قبل دخول المباراة 10 نقاط.

وكان قد حقق الاتحاد فوزاً كبيراً فى الجولة الماضية على حساب نادي الرياض برباعية نظيفة.

وآخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري السعودي الموسم الماضي بالجولة السابعة على ملعب الاتفاق، وانتهي بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.