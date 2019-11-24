رازفان : في هذه اللحظة .. علمت أننا لن نخسر اللقب

أهدى رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، لقب دوري أبطال آسيا لكل من ساند الفريق ووقف إلى جانبه لتحقيق اللقب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه فخور باللاعبين وتقدم لهم بالشكر لأنهم كانوا عند حسن ظنه.

وصرح رازفان في الندوة الصحفية قائلا :” للفوز بهذا اللقب تحتاج لعمل كبير من مجموعة من الناس، كل من يعمل بنادي الهلال بدلوا مجهودات كبيرة للظفر بهذا اللقب”.

وأضاف :” لقد تحقق ذلك بفضل عمل جماعي كبير، هذا اللقب هدية لكل من وقف إلى جانبنا .. كما أريد أن أشكر اللاعبين الذين كانوا في الموعد .. أؤكد أنهم تقبلوا الضغط الكبير الذي مارستهم عليهم .. كما لا يجب أن أنسى الجماهير التي ساندتنا”.

واسترسل في الحديث قائلا :” لقد كنا واثقين من تحقيق الفوز رغم الاحترام الكبير للخصم .. لا يجب نسيان أن فوز مباراة الذهاب منحنا ثقة كبيرة .. عندما تقدمنا في مباراة الإياب قلت حينها أنه لا يوجد أي شيء سيمنعنا من التتويج اليوم”.