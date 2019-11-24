رئيس الهلال يكشف موعد إقامة حفل التتويج بالآسيوية

أبدى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، سعادته الكبيرة بالتتويج “الآسيوي”، مؤكدا أن النادي سيقيم احتفالا كبيرا يليق بقيمة النادي وجماهيره.

وأكد فهد بن نافل، أن النادي بدأ يضع حجر الأساس لاحتفال كبير بمدينة الرياض، بعد انتهاء مشاركة لاعبي الهلال مع الأخضر السعودي في كأس الخليج “خليجي 24″، التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشار الرئيس الهلالي إلى أن النادي سيعمل على إقامة حفل يليق بالهلال وجماهيره.