ليفربول يرحب بالهلال في كأس العالم للأندية :’كفو يا شباب الهلال .. نراكم قريبا’

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، رسالة ترحيب لنادي الهلال السعودي، الذي أكمل عقد الأندية المتأهلة إلى مسابقة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه على بلقب دوري أبطال آسيا.
وكتب نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” كفو يا شباب الهلال كفوو .. تهانينا إلى كأس العالم للأندية .. نراكم قريبا”.
وستجرى مسابقة كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر.
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