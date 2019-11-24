رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بلقب “الآسيوية”

قام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتوجيه التهنئة لنادي الهلال السعودي إثر تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأشار الشيخ سلمان إلى أن الزعيم الهلالي قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بفضل المستويات القوية التي ظهر بها في المسابقة.

ولمح رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن الهلال تمكن من فرض إيقاعه طيلة مباريات البطولة، وخاصة في المباراة النهائية، وذلك من خلال تقديم أداء جيد وروح قتالية عالية.

وشدد الشيخ سلمان آل خليفة على أن تتويج الهلال باللقب سيعطيهم دفعة قوية للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.