نتيجة مباراة النصر والوحدة فى الدوري السعودي 2019-2020

يلتقي فريق الوحدة السعودي بنظيره النصر، فى احدى مباريات اليوم القوية والمرتقبة، فى قمة مباريات الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 24-11-2019، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، فى تمام الساعة 17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي الوحدة المباراة فى المركز السابع من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي خامس الترتيب برصيد 17 نقطة، وخسر فى آخر جولتين بالدوري أمام نادي الشرق بنتيجة 2-1، وأمام نادي الرائد بنتيجة 3-2.

بينما يدخل العالمي ضيف نادي الوحدة اليوم فى المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متساوياً مع نادي الهلال المتصدر بفارق الأهداف.

وفاز العالمي فى الجولة الماضية من الدوري السعودي خارج ملعبه بخماسية أمام نظيره نادي عفيف.

وآخر لقاء جمع بين النصر والوحدة فى الموسم الماضي بالجولة 24 من الدوري السعودي على ملعب الوحدة، انتهي بفوز النصر برباعية نظيفة، كان بطلها اللاعب عبد الرزاق حمدالله بتسجيله أهداف المباراة الأربع.

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