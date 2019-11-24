بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

شاهد بث مباشر لحظة بلحظة “مجانًا” عبر موقع الخليج 365 لإحدى أهم مباريات اليوم الأحد الكروي 24-11-2019، بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد.

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد على ملعب الأخير “برامال لاين” في مدينة شيفيلد، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، ضمن مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة الـ13.

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة من دون إيريك بايي ودالوت وفوسو مينساه ومكتوميناي وبول بوجبا وماركوس روخو، كما توجد شكوك حول إمكانية لحاق كل من “نيمانيا ماتيتش ولوك شو وتوانزيبي” بهذه المقابلة.

أما شيفيلد يونايتد الذي يقدم موسمًا مميزًا مع مدربه الإنجليزي “ويلدر” فقد ترك لاعبه هندرسون خارج التشكيلة بسبب شروط الإعارة من مانشستر يونايتد والتي تمنع مشاركته اليوم،، ومن غير المرجح مشاركة اللاعب الإيرلندي “إجان” بسبب الإصابة.

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تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية في هذه المباراة: دي خيا – ليندلوف – ماجواير – فيل جونز – وان بيساكا – آندرياس بيريرا – فريد – ويليامز – راشفورد – مارسيال – دانييل جيمس.

تشكيلة شيفيلد يونايتد الرسمية في هذه المباراة: مور – أوكنيل – جاجيلكا – باشام – ستيفنز – فليك – نوروود – لوندسترام – بالدوك – موسييه – مكجولدريك.

البث المباشر “الكتابي” لحظة-بلحظة

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???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الجولة ال13 من البريميرليج.

???? سيكون معكم في هذا البث الكتابي لحظة بلحظة “محمود ماهر”.

⏰ المباراة تنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش.

????????‍♀️ يُدير هذه المباراة الحكم المخضرم “آندري مارينر”

المزيد من التفاصيل بعد لحظات..قم بتحديث الصفحة أول بأول فقط..

1″ الدقيقة الأولى.. انطلاق اللعب، مانشستر يونايتد على يمين الشاشة، وشيفيلد يونايتد على اليسار.

3″ مانشستر يونايتد الطرف الأفضل في بداية اللقاء بتبادل كروي مميز في وسط ملعب شيفيلد

5″ بداية قوية وريتم عالي في لقاء يعد بالكثير إن شاء الله

6″ للتذكير نادي شيفيلد يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد التاسع. إذا تمكن مانشستر يونايتد من الفوز اليوم سيتقدم 4 مراكز دفعة واحدة ليصل إلى النقطة 19 متساويًا مع ولفرهامبتون صاحب المركز الخامس، بالتالي سيعود إلى المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الذي خسر من مانشستر سيتي وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

11″ أوووووو لا لا لاه…… فرصة مزدوجة مؤكدة للتسجيل لصالح شيفيلد.

11″ ???? تصووووووويبة قوية من لوندسترام من مسافة 20 ياردة، يتصدى لها دي خيا بأطراف أصابعه من الزاوية اليمنى السفلية.

11″ ???? ترتد الكرة من يد دي خيا بعد تصديه الجميل لتجد جناح شيفيلد على الرواق الأيسر، يُمررها بسرعة داخل منطقة الجزاء على رأس “مكجولدريك” الذي وضعها في المرمى، لكن دي خيا ينهض ويتصدى برد فعل مثالي!

12″ ???? يا لك من حارس يا دااااااااافيد!!!

15″ مرت أول ربع ساعة في المباراة، ومانشستر يونايتد لم يصل سوى مرة واحدة فقط لمرمى حارس شيفيلد يونايتد “سيمون مور”.

19″ جووووووووووووول ⚽️ هدف أول لصالح شيفيييييييلد كما كان متوقعًا، موسييه يتغلب على فيل جونز بكتف قانوني على الجهة اليمنى، ثم يمرر كرة عرضية نحو فليك داخل منطقة الستة ياردات ليحولها داخل الشباك.

21″ أوووووووووو! جون فليك يسدد ركلة حرة مباشرة من الرواق الأيمن بقدمه اليسرى رووووعة، لكنها تمر من الجميع وتلمس رأس راشفورد لتتحول إلى ركنية.

23″ ???????? بووووووووم!! مهاجم شيفيلد مكجولدريك يُجرب حظه من 23 ياردة بعد اختراق من العمق الدفاعي، ويصووووووب لكنها في منتصف المرمى سهلة على دي خيا الذي أمسك بها.

25″ سيطرة من شيفيلد يونايتد…الشياطين الحمر يتعرضون لإهانة فنية في ظل غياب النجم مكتوميناي!

26″ لا يوجد ترابط ما بين الدفاع والوسط.. عندما يهاجم شيفيلد تجد هجومه يواجه 3 أو 4 مدافعين بصفة دائمة دون أي مساندة من لاعبي الوسط سواء آندرياس بيريرا أو فريد. اليونايتد قد يتعرض لهزيمة نكراء اليوم إذا لم يتدخل سولشاير قبل نهاية الشوط الأول وليس بين الشوطين!

28″ ???? حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports “أعتقد أن سولشاير لن يُكمل هذه السنة وسيرحل عن مانشستر يونايتد إذا خسر هذه المباراة”.

30″ إليكم تكتيك مانشستر يونايتد وشيفيلد في هذه المباراة

31″ مانشستر يونايتد مُستمر في فقدان الكرة بسهولة في منطقة وسط ملعبه

32″ لوندسترام يخطف الكرة من أنتوني مارسيال بأقل مجهود، ويبدأ شيفيلد في تبادل الكرة من قدم لقدم..

42″ لو خرج مانشستر يونايتد بهذه النتيجة من الشوط الأول، فهو إنجاز، تخيلوا! الفريق في أسوأ حالة مع غياب مكتوميناي وماتيتش!

45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم شيفيلد يونايتد 1-0 على مانشستر يونايتد في ختام مباريات الجولة الـ13 من البريميرليج.

45″ إليكم صور قصة الهدف