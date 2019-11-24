بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدة ضد النصر في الدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي الوحدة في مدينة مكة المكرمة، من أجل مباراة الجولة العاشرة من منافسات كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يحتل المرتبة الثانية متقاسمًا الصدارة مع الهلال برصيد 20 نقطة، أما الوحدة فيقبع في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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1″ انطلاقة المباراة بين الفريقين على ملعب الوحدة بمكة المكرمة

تشكيلة النصر



3″ أووووووه النصر يبدأ بقوة .. هجمة أولى للعالمي بتصويبة رأسية من مايكون ذهبت في أحضان حارس الوحدة

مدرب الوحدة الأورجوياني كارييو يخوض اللقاء وسط أجواء عاطفية ضد ناديه السابق، والذي توج معه بلقب البطولة

15″ جووووودوين كاد أن يسجل للوحدة على عكس سير اللعب، تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء يتألق براد جونز ويبعد الخطر

27″ مخاااااالفة من منطقة مميزة يسار منطقة الجزاء للنصر .. لعبها الشهري في اتجاه المرمى ولكن الحارس مصطفى يتصدى لها بثبات.

سيطرة رهيبة من العالمي.. نسبة الاستحواذ في اللقاء تجاوزت الـ70٪ والوحدة يكتفي فقط بالدفاع وانتظار العكسيات

الوحدة بمرور الوقت اكتسب ثقة، وبات يُسير اللقاء كما يريد وسط هدوء نصراوي ربما يسبق العاصفة

38″ جووووووليانو يضيع هدفًا صريحًا أمام المرمى، امرابط يمرر كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء وجوليانو يستقبلها على الطائر ولكن تصويبته تبتعد فوق المرمى.

نهاااااية الشوط الأول بالتعادل 0-0 .. في شوط أقل من المتوسط بين الوحدة والنصر

انطلاقة الشوط الثاني

58″ جووووووووووووووووول .. الوحدة يسجل الهدف الأول على غفلة من النصر .. قصة الهدف عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء وتصويبة أرضية في الشباك

67″ مخالفة من منطقة مميزة على حدود منطقة الجزاء للنصر .. ولكن حمد الله أطاح بها في الجدار الدفاعي

نجوم النصر في أجاااااااازة .. حمد الله مُختفي وامرابط يظهر على فترات .. فهل يغير نزول أحمد موسى مع بداية الشوط الثاني الأمور؟