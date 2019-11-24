نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمحرق فى البطولة العربية 2019

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفاً ثقيلا على نظيره المحرق البحريني، فى احدى مباريات اليوم ضمن مواجهات إياب دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية “البطولة العربية” 2019.

وتقام المباراة على ملعب الشيخ على بن محمد أل خليفة، فى البحرين، مساء اليوم الأحد 24-11-2019، فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الاسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت.

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وتأهل زعيم الثغر لدور الـ16 بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) – (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1.

البطولة العربية لُعبت تحت مسميات عديدة منذ تأسيسها في عام 1980 وحتى الوقت الحالي، فكان يُطلق عليها سابقًا دوري أبطال العرب وكأس الاتحاد العربي للأندية، أما الآن فتُعرف بكأس العرب للأندية، وتضم البطولة الأندية صاحبة المراكز الأولى والأكثر شعبية في الدول العربية لتتنافس على لقب المسابقة وجوائزها.