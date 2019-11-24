اونلاين | «SPORT يلا شوت bein» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش اليونايتد beIN SPORT او

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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

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القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية